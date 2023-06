Un quid misterioso lega i suoni all'ascolto. Spunti da un libro di Filippo Facci

Alcuni sono misteri intorno alla morte, come quelli che aleggiano sugli ultimi giorni di Mozart e Ciajkovskij. Quale fu il morbo che diede il colpo di grazia al corpo già provato dell’autore del Don Giovanni, mentre era impegnato nella febbrile stesura del Requiem? (nei primi anni Duemila un chirurgo americano in pensione, per far tacere questo tarlo, s’è messo a censire le teorie mediche sulla morte di Mozart: è arrivato a contarne centodiciotto). E Ciajkovskij, come andò veramente? Finì i suoi giorni vittima del colera o suicida per coprire uno scandalo sessuale? Per altri grandi compositori il mistero si è allungato sulla vita stessa – e sulla loro immagine. E ci si interroga ancora sul ritiro dalle scene di Rossini, a soli trentasette anni e all’apice della fama; sulle ombre demoniache che accompagnarono la straordinaria carriera di Paganini; sull’insano legame postumo della musica di Wagner con il nazismo (condensato nel celebre Witz alleniano in Misterioso omicidio a Manhattan: “Non posso ascoltare troppo Wagner, lo sai. Già sento l’impulso a occupare la Polonia).

