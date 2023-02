Jordi Savall e il suono sempre nuovo dell'antico

Non ci ho pensato due volte, e appena l’ho visto uscire mi sono avvicinato per parlargli. Un breve incontro, poche parole sul concerto appena ascoltato, una grande cordialità da parte sua e, soprattutto, l’evidenza di un fattore semplice ma capace di unificare tutto: l’amore per la bellezza. Per quella bellezza nascosta e al contempo custodita nei secoli che ci precedono, quella bellezza che il passato può elargirci a piene mani se solo siamo disposti a osservarlo. Lui vi ha dedicato la vita, recuperando un inestimabile patrimonio di musiche altrimenti dimenticate, nell’intento di restituirle al presente. Jordi Savall è una figura fondamentale del panorama musicale del nostro tempo, un esploratore del passato, un cercatore instancabile dei tesori che la storia della musica custodisce. Quello che Savall da tanti anni ci propone è un viaggio nel tempo non destinato a una minoranza di appassionati, bensì capace di rivolgersi a tutti: in un tempo in cui la musica è superficialmente assimilata allo spettacolo, all’intrattenimento, allo svago, i grandi maestri come lui ci portano a scoprire come essa sia invece capace di parlare all’uomo dell’uomo, riportando per così dire l’uomo a sé stesso.

