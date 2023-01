La musica per evadere dal dolore. Un corpus di 8mila partiture scritte nei campi di concentramento

"Quando ho iniziato la ricerca, l’obiettivo era ampliare il mio repertorio: cercavo materiale poco conosciuto da poter studiare e poi suonare”. Parla Francesco Lotoro, pianista, compositore e direttore d’orchestra. La formazione al Conservatorio “Piccinni” di Bari. Il perfezionamento all’estero. Tanti concerti, tante anche le difficoltà che la carriera musicale presenta. “Un vero artista è un ricercatore teso a espandere i suoi orizzonti, provare strade non battute. Avevo un desiderio di novità che pensavo circoscritto all’ambito pianistico”. E’ il 1988 e Lotoro si imbatte in alcune partiture di compositori di origine ebraica. “Al di là dell’origine, mi ha colpito la qualità delle prime partiture che avevo tra le mani”. Vera musica che Lotoro studia, inserisce stabilmente nei suoi recital, cercandone altra. Nel giro di pochi anni, dopo qualche viaggio e alcune giornate a sfogliare fondi di biblioteca, capisce di essere di fronte a qualcosa di grande. “Mi trovavo di fronte a musica appartenente a tutti i gruppi sociali coinvolti nei terribili fatti della Seconda Guerra Mondiale. Un corpus enorme per quantità, respiro, e varietà”. La ricerca del pianista abbraccia circa vent’anni, dal 1933, quando sale al potere in Germania il Partito nazionalsocialista, al 1953, anno della morte di Stalin. Con l’approfondirsi del lavoro, il musicista ritrova spartiti scritti non solo da ebrei ma anche da cristiani, sufi, rom, soldati di tutte le parti in guerra. “Il conflitto ha prodotto migrazioni, ridisegnato confini, creato centinaia di campi di concentramento; ha coinvolto nazioni con le loro colonie e le diverse popolazioni. Venti anni di musica, un’infinità”.

