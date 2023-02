Mengoni torna a Sanremo: "Il brano è un invito ad accettare quello che la vita ci offre"

“La noia - diceva Alberto Moravia che a quel ‘morbo ineffabile’ dedicò (titolo compreso) il suo omonimo bestseller mondiale – è una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà”. Tutti ne abbiamo sofferto e ne soffriamo, ma nei tempi che corrono è come se avessimo paura di annoiarci, riempiendo in maniera ossessiva le nostre vite e quelle di chi ci è vicino con le cose più inverosimili. Faccio il possibile, faccio di più, basta però che non mi annoio. Una frase che tutti abbiamo pensato almeno una volta e ripetuto come un mantra, non sapendo che quella sorta di incomunicabilità con la realtà - che in quei momenti appare assurda e privata di ogni senso - può portare invece a qualcos’altro, perché una cura, un nuovo modo di vedere le cose, è sempre possibile. Ne è convinto anche il cantautore Marco Mengoni che si racconta una settimana prima di partire per il 73esimo Festival di Sanremo dove tornerà in gara con il nuovo brano Due vite, a dieci anni esatti dal brano L’Essenziale con cui riuscì a conquistare la vittoria, dedicandola a Luigi Tenco.

