Napoli come ossessione e conforto. Geolier al secondo album: una sorpresa gioiosa

Geolier in francese significa secondino. E i secondini, a Napoli, sono quelli che vivono o vengono da Secondigliano. Come Emanuele Palumbo, 22 anni, rapper partenopeo che mette proprio la relazione con la città al centro di “Il coraggio dei bambini”, suo secondo album e prima, gioiosa sorpresa musicale dell’anno. Vale la pena di farsi largo nella selva delle citazioni, delle partecipazioni, degli argomenti – sovente torrenziali – delle sue canzoni, per arrivare a individuare la natura e l’intenzione di questo talento cristallino, in un momento di grazia che conviene non perdere. In questi giorni a piazza Vittoria, giusto a metà del lungomare di Napoli, troneggia il cartellone che annuncia l’uscita dell’album, con l’immagine di Geolier fieramente immortalato davanti alla banda di cuccioli che ritroviamo sulla copertina del disco. L’associazione con Saviano e la sua “Paranza dei bambini” è ovviamente immediata e stabilisce la prima tappa di una connessione multipla tra il musicista e lo scrittore, per l’apparente sovrapposizione dei loro temi e degli interessi. La differenza e la distanza però si chiarisce presto ascoltando le tracce de “Il coraggio dei bambini” e rilevando come il discorso qui sia tutto interno a un universo emotivo e poetico, almeno quanto il lavoro di Saviano rappresenta una sentita intellettualizzazione estetica di un fenomeno.

