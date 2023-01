I concerti di Capodanno sono una sfida all'ultimo sbadiglio

Se il nuovo anno si vede dai concerti di Capodanno, sarebbe forse meglio passare direttamente al ’24. Fra Venezia e Vienna è una sfida all’ultimo sbadiglio, diciamo uno zero a zero dove la massima emozione è un calcio d’angolo. E forse, su entrambi i casi, qualche interrogativo bisognerebbe porselo. Certo, il Capodanno della Fenice di senso ne ha sempre avuto poco, se non come risposta autarchica e italianissima allo strapotere mediatico del nemico ereditario. Adesso però è reso francamente insopportabile dal suo difetto d’origine: essere la copia di un modello di successo, invece di provare a imporne uno. L’idea è di fare Vienna con la Fenice al posto del Musikverein, l’opera italiana come alternativa ai valzer, e per i balletti i palagi veneziani invece degli spot dell’ufficio del turismo austriaco. Manca una drammaturgia, un progetto forte, anche perché la divulgazione è cosa buona e giusta, ma a patto di saperla fare e di avere un minimo di fiducia in quel che si divulga.

