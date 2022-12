La stagione musicale inaugurata da Chigi-Saracini a Siena compie cent'anni

L’intuizione che il conte Guido Chigi-Saracini ebbe nel 1923 dando vita alla stagione concertistica denominata con il suggestivo motto “Micat in Vertice” compie un secolo e festeggia la ricorrenza con una serie di venti serate che stanno avendo luogo nei teatri di Siena da novembre fino al 12 maggio 2023. Programma di grande pregio per celebrare il centenario di una delle più antiche stagioni musicali del nostro paese, generata dalla volontà di un uomo che, al modo dei grandi mecenati rinascimentali, erede del palazzo che a Siena porta oggi il suo nome, volle far nascere tra le sue mura non solo questa annuale serie di concerti ma, poco più tardi, quella che oggi è la più rinomata Accademia di perfezionamento musicale.

