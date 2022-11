Italian Opera Academy. Torna la scuola di Riccardo Muti

Un frammento posto sul pentagramma da Giuseppe Verdi in occasione della scomparsa di Rossini avrebbe costituito, alcuni anni più tardi, il nucleo originale – benché collocato alla fine della partitura – attorno a cui scrivere un’intera Messa da Requiem, cui l’autore mise mano nel maggio 1873 alla notizia della scomparsa di Alessandro Manzoni: “E’ – scrisse Verdi – un impulso o, dirò meglio, un bisogno del cuore che mi spinge a onorare, per quanto posso, questo grande che ho tanto stimato come scrittore e tanto venerato come uomo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE