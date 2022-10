Il nuovo disco di thasup, che scioglie il formato autoriale in un pop fluido per tutti i gusti

In fondo una faccia è una faccia. Chissà perché alcuni dei migliori musicisti italiani degli ultimi tempi hanno sposato la ritrosia di non mostrarsi, proprio in questo tempo di ossessione per l’immagine e il contagio da stories. Faceva così Niccolò Contessa una decina d’anni fa, quando debuttò e fulminò coi Cani, infilandosi un sacchetto di carta sulla testa, e lo tenne lì fin quando è diventato grande e s’è stufato di giocare. E fa così Davide Mattei, noto prima come Tha Supreme e adesso semplicemente thasup, che si sceglie un avatar-cartoon, come facevano i Gorillaz, ma il suo in un formato volutamente più infantile e south park. Comunque, a dispetto di questo eccesso di (rispettabile) riservatezza, thasup sforna successi e il suo secondo album “[email protected]++ere [email protected]”, carattere speciale, è diventato un caso già all’uscita, facendo gridare da più parti al miracolo, soprattutto per la lampante presa, per la connessione immediata che l’artista sa stabilire col suo pubblico, in una specie di riconoscimento reciproco istantaneo, che va ben oltre lo slang.

