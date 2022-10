Devoto, placato, pacato e mai ascetico. Così è Giovanni Lindo Ferretti nel suo nuovo libro

Un po’ autobiografia, un po’ confessionale, in "Óra. Difendi conserva prega” l'artista parla soprattutto di spiritualità, ma anche di famiglia-eterno rifugio e altrettanto di geografia, in quel continuo susseguirsi di fughe e ritorni, dalla montagna alla città, dalle estremità conosciute al ritorno all’eremo. Il "prete" è ancora qui

Divergenze nell’Emilia profonda. A suo tempo Vasco Rossi ci informò che la vita che viviamo di senso non ne ha, ma che comunque il domani arriverà lo stesso. Fatalismo anarchico, si direbbe. A distanza di tempo, sull’argomento arriva la replica del corregionale Giovanni Lindo Ferretti, già cantore di Cccp, Csi e Per Grazia Ricevuta, fautore di un insuperato materialismo metafisico, che dal suo confortante ritiro meditativo in Lunigiana ci fa pervenire un agile libretto “Óra. Difendi conserva prega” (Aliberti) in cui spiega che il senso può ben esserci, ma che per arrivare a sfiorarlo, la preghiera è il migliore strumento disponibile. La nuova fatica editoriale di Lindo, a patto di sapersi muovere tra i solenni monumenti disseminati nel suo pensiero, è un libro che scalda il cuore. Un po’ autobiografia, un po’ confessionale del percorso nella “valle di lacrime”, parla prima di tutto di spiritualità, ma anche di famiglia-eterno rifugio e altrettanto di geografia in quel continuo susseguirsi di fughe e ritorni, dalla montagna alla città, dalle estremità conosciute, al ritorno all’eremo.