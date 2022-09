Le figlie della mezzanotte. La storia delle bambine scambiate in culla

Per ragioni ovvie di indispensabile presenza ho assistito alla nascita dei miei figli e li ho guardati in faccia abbastanza a lungo da essere in grado di riconoscerli anche dentro una piccola folla di neonati senza braccialetto identificativo. I bambini appena nati non sono tutti uguali, non sono moscerini o formiche, hanno lineamenti, colori, dimensioni, capelli, occhi e nasi del tutto differenti. Sono persone, solo un po’ più piccole e incapaci di dire: ehi, sei ubriaco? Dove mi stai portando, chi è quella tipa, dov’è il mio braccialetto? Ma tra le abissali paure di una madre c’è anche quella, che arriva dalle favole e in effetti dalla cronaca, dello scambio in culla.

