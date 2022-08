L'album che anticipò la fine di quel brivido memorabile che furono gli Oasis

Sono passati 25 anni dall'uscita di "Be Here No", che chiuse la stagione del britpop. Un disco perduto in una vacua contempolazione, che non resse al peso delle aspettive

Possiamo pure fingere attonita sorpresa, scoprendo che sono passati 25 anni da quando l’album più atteso dell’allora band più famosa del mondo, “Be Here Now” degli Oasis, raggiungeva i negozi. Un quarto di secolo, con tutto l’armamentario che contiene. I megastore in pieno agosto aprirono alle 7 di mattina per far entrare le code di fan palpitanti a caccia di quel disco: cosa diavolo stava succedendo? Ha un suo interesse domandarselo, e quindi ragionare su come appaiano quelle cose viste a distanza e, ovviamente, come su come siamo cambiati noi. Per celebrare il venticinquennale di “Be Here Now”, terzo album in studio degli Oasis, prodotto da Owen Morris e Noel Gallagher e registrato in buona parte ad Abbey Road, ne esce ora una versione rimasterizzata su doppio vinile argentato, su cd e perfino su musicassetta, con dovizia di corredo agiografico. Oggetti affascinanti, calzanti testimonianze degli ultimi eccessi del rock’n’roll inglese, prima della grande secca di fine millennio. “Be Here Now”, si legge nella presentazione delle ristampe, “resta un album unico nel catalogo Oasis, coi suoi eccessi impenitenti e la sua spavalderia. Venticinque anni dopo, gode di uno status leggendario come il suono di una band che ha definito una generazione”.