Quando finisce una band

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo il 23 febbraio scorso. E l’agenzia Ansa, nel batterla l’ha introdotta così: “E’ la fine di un’era”. Lo scioglimento dei Daft Punk, il più fortunato duo della musica elettronica internazionale, dopo ben 28 anni di carriera, è stato un colpo per i fan. Il duo francese che ha conquistato il mondo con successi diventati ormai classici, da ‘One More Time’ fino a ‘Get Lucky’, ha messo punto a un sodalizio cominciato nel 1993. I due, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, hanno annunciato la fine della loro collaborazione con un video tanto sobrio quanto bello ed enigmatico, “Epilogue”, postato su YouTube. Un modo civile e soft per porre fine a un fortunato connubio. L’annuncio della separazione dei Daft Punk ha suscitato un mare di reazioni sui social, con una media di 32 tweet al secondo, secondo lo studio Visibrain. I due vecchi amici sono apparsi nell’ultimo video con le solite maschere da robot, il look con cui divennero rapidamente i paladini del cosiddetto French Touch, tra sonorità electro, house e techno, facendo ballare il mondo intero. Non sempre però l’epilogo della storia di un sodalizio artistico procede in modo così liscio. La storia della musica abbonda di storie di separazioni dolorose, tra liti, screzi, persino guerre di carte bollate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni