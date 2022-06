In un animo solo possono convivere Bellini, la trap e Irama

Un’amica, qualche giorno fa, mi ha messo al corrente di essere stata a un concerto di Rossini alla Scala. “Brava, molto bene”, penserete. Mi chiedo come reagireste, invece, se vi dicessi che il mio sabato sera l’ho trascorso in piedi per sei ore in attesa di Irama. Perché la mia amica sapeva di destare in me, che sono una modesta appassionata di lirica che deve contemperare gli entusiasmi con il rincaro delle bollette, una certa dose di invidia e, soprattutto, di approvazione. E lo sapeva perché non è immune al radical chicchismo di un dibattito pubblico che, con utopie igieniste, pretende di tracciare i confini di cosa sia cultura e cosa no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE