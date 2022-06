Il ritorno di Avril Lavigne vent'anni dopo “Let go”, monumento pop-punk di una generazione

In anni americani diversi da questi – con meno massacri seriali, ma ritmici, laconici, all’indomani del grande unico massacro collettivo imposto sulle Torri e nel deflagrare di quello choc generalizzato – in quel “dopo” prese quota tra i ragazzi d’oltreoceano un atteggiamento psicosociale definito sintomatico, presto battezzato come teen angst, “rabbia giovanissima” (e come tale subito trasformato in “fenomeno” buono per vari livelli del mercato culturale e dello show business). Era il momento in cui andava ancora di moda etichettare i gruppi anagrafici con una lettera – X, Y, Z – con quelle stucchevoli generalizzazioni che servivano più che altro a tenere alto il morale dei boomers. Di fatto però, in una nazione dove questi fenomeni acquisiscono un potere di omologazione più forte che altrove, lo stereotipo dell’adolescente sprofondato nella felpa col cappuccio, che parlava a monosillabi con gli adulti, ascoltava musica a volumi stratosferici e si sentiva insicuro e ribelle, divenne una definizione stilistica ed estetica stabilita: l’angoscia come concetto reificato, derivato dall’ansia riguardo al disegno della propria esistenza., capace di produrre sentimenti intensi, forte creatività e una montagna di frustrazione.

