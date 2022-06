Festa di chitarra. I retroscena dello spettacolo di Marc Ribot a Castelfranco Veneto

È davvero un’anabasi risalire alla ragione per cui uno dei più importanti chitarristi al mondo abbia tenuto un inaspettato recital sul palco d’un piccolo teatro d’una cittadina nel cuore del Veneto. Dal punto di vista estetico, tuttavia, non c’è da proferire parola. Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto è davvero affascinante. E’ stato costruito nella seconda metà del Settecento su progetto dell’architetto Francesco Maria Preti e viene di solito amabilmente definito, soprattutto dai locali, ma anche da osservatori neutrali, un “gioellino” o una “bomboniera”. Il problema è che si tratta d’un piccolo teatro all’italiana: perciò non ha, tra platea e palchetti, un adeguato numero di posti che consentano un ragionevole recupero dei costi che gli eventi d’un certo spessore trascinano, così la municipalità preferisce non avventurarsi tra le pieghe di un cartellone artistico all’altezza di uno scenario tanto grazioso. Allora lo scintillio neoclassico è alla fine diventato oggetto di semplici visite guidate, nonché di incontri di vario genere e, in generale, appannaggio di gruppi dilettantistici musicali e teatrali che s’imbattono nell’inopinata ventura di disporre di un’ambientazione al di sopra delle proprie capacità artistiche.

