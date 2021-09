Beethoven, ardimento e tradizione. Le magnifiche alchimie di @igorpianist

Ci sono tappe e luoghi bellissimi. E poi c’è questo”, twittava @igorpianist il 28 agosto. “Questo” era, nella foto accanto, un palcoscenico-terrazza proteso nel vuoto, con il cielo e una striscia di mare, 360 metri più in basso, come quinta, e sopra quel palco solo un pianoforte gran coda aperto. Igor Levit ha presentato così ai suoi follower il Belvedere di Villa Rufolo dove si è esibito poche sere fa nel concerto conclusivo del Ravello Festival, premiando finalmente le attese di una platea italiana che se le era viste tradite nell’aprile dello scorso anno, quando il lockdown aveva imposto la cancellazione del concerto romano a Santa Cecilia (con Antonio Pappano sul podio, Levit aveva in programma l’impervio e inusuale Concerto per pianoforte, orchestra e coro maschile di Ferruccio Busoni), e poi sotto Natale, ancora in tema di restrizioni da Covid, si era dovuta accontentare della trasmissione in streaming, sempre con l’Orchestra di Santa Cecilia, questa volta diretta da Kiril Petrenko, di uno strepitoso Primo concerto di Prokofiev. Mute o deserte le sale, il giovane pianista – oggi ha 34 anni – ha comunque nutrito di social network l’isolamento forzato inventandosi la formula del breve concerto quotidiano proposto in streaming su Twitter dalla sua casa alla periferia di Berlino. Una cinquantina di appuntamenti, dal giorno successivo al decreto di Angela Merkel sul lockdown in Germania, che sono arrivati a procurargli decine di migliaia di follower. La confidenza con i social, la disinvoltura con cui posta fianco a fianco un’immagine dei Simpson, un selfie ai fornelli, l’istantanea di una sala gremita durante un suo concerto o il grido di protesta contro l’estrema destra e i rigurgiti di antisemitismo in Germania ne fanno per molti aspetti il pianista perfetto per i nostri anni (perfetto anche per suggerire quanto ancora possano essere cool Beethoven e Bach, o persino Busoni). Ma non è tutto. Aiuta, ma non basta a spiegare.

