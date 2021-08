Mostre digitali e pianoforti in strada, colpi di genio nell'estate musicale

Nella battaglia culturale a chi include di più e meglio sposa le cause del momento, il coté musicale estivo registra l’eccesso salisburghese del “Don Giovanni” diretto da Romeo Castellucci (oddìo che noia dover fare ancora il ripasso del #metoo, non eravamo già passati al #genderfluid? Leporello, per esempio, sarebbe potuto venire utile), ma anche qualche colpo di genio e una conferma niente male. L’exploit gode del supporto del ministero degli Esteri, che ha chiesto al Teatro alla Scala di organizzare una mostra virtuale, la prima della sua storia, per il centenario della morte di Enrico Caruso e della nascita di Giuseppe Di Stefano e di quel fusto (negli anni Cinquanta la dicitura era questa) che era Franco Corelli: si clicca alternativamente sul sito della Scala o su quello degli Esteri e, guidati dall’ottimo curatore Mattia Palma, si gironzola per gli ambienti del teatro godendosi arie e riprese che credevamo dimenticate, oltre a una spiegazione-con-aneddoti che sembra fatta apposta per avvicinare all’opera e a quei tre tenori da schianto anche i semplici curiosi o chi pensa che Caruso sia una bella canzone, certo un po’ esoterica, di Lucio Dalla. Non per insistere su Corelli, ma le fotografie di scena del suo debutto nella “Vestale” di Spontini, con la regia di Luchino Visconti che di sinestesie estetiche si intendeva più di ogni altro (chi ha voce, può avere anche gambe), sono una gioia assoluta. Le arie della tradizione napoletana di Caruso sono tutte da riascoltare, altro che infilarsi in quella taverna di banalità canore per turisti che è diventato l’Anema e Core di Capri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE