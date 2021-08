Nina Simone, B. B. King, Sly Stone e un giovane Stevie Wonder: l'altra Woodstock

Il vero centro pulsante di Harlem è ancora oggi rappresentato da un edificio, l’Apollo Theater, che dal 1914 sorge sulla 125esima strada, in un punto che sta esattamente al centro tra i due fiumi che circoscrivono il quartiere: l’Hudson a ovest e l’Harlem River, che in realtà è un canale, a est. Il locale ha rappresentato dal punto di vista musicale ciò che, in senso culturalmente più ampio, è conosciuto come Harlem Renaissance e la lista degli artisti che iniziarono la carriera nelle “Amateur Night At The Apollo” è lunga e, per l’importanza dei nomi, davvero eclatante.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE