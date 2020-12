Quando finì la musica dei Led Zeppelin

Il 4 dicembre del 1980, quarant'anni fa il gruppo inglese si sciolse. Erano passati pochi mesi dalla morte del batterista John Bonham, quando si accorsero di aver perso il loro tempo

Ci sono gruppi nei quali la batteria è poco più che un riempitivo. Altri nei quali assume un ruolo importante. "Nella nostra musica la batteria è decisiva, è il principio di tutta la creazione musicale", sottolineò il bassista e tastierista dei Led Zeppelin, John Paul Jones. Che poi aggiunse: "In pratica m'hanno fregato. Ci sono tanti gruppi nei quali il basso è il centro di ogni cosa. Forse me ne dovevo scegliere uno migliore".

Diceva Jimmy Page che "voi sentite le chitarre, gli assoli, la melodia, ma gli assoli e la melodia delle chitarre non esisterebbero senza un metronomo capace di dare il tempo. La base per creare, per innovare, sperimentare, improvvisare anche, è chi questo tempo lo dà: la batteria".

Il tempo dei Led Zeppelin si è spento una notte di fine settembre di quarant'anni fa.

John Bonham si era addormentato e non si era più svegliato. Era da un po' che non se la passava bene, che l'alcol era diventato la sua stampella. Quella sera esagerò come al solito. Forse più del solito. La sbronza gli risalì mentre era disteso sul letto, soffocandolo.

Per qualche mese il tempo provarono a cercarlo, a ricercarlo, a sostituirlo. Niente da fare, se ne era andato, non sarebbe tornato. Forse ce ne sarebbe potuto essere un altro Non quello lì però, il loro.

Ai primi di dicembre del 1980 Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones si guardarono negli occhi e capirono che era giunta l'ora di essere franchi con i loro strumenti.

Il 4 dicembre affidarono a un comunicato stampa il peso del passo che avevano già compiuto. "Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere — in piena armonia tra noi e il nostro manager — che non possiamo più continuare come eravamo".

I Led Zeppelin il #4dicembre di quarant'anni fa diventarono da musica a silenzio, da band a ricordo. E poco importa se Coda venne pubblicato nel 1982. Era un'accozzaglia di brani messi assieme per esigenze commerciali.

Gli anni Settanta erano finiti. Lo scoglimento dei Led Zeppelin fu il sigillo sulla loro conclusione.