La moda ha un problema nel rappresentare l'infanzia: lo scandalo Balenciaga

Nonostante il surreale scaricabarile fra i membri del team dell’ultima campagna Balenciaga, ritirata dopo una raffica di accuse di sessualizzazione dell’infanzia e di istigazione alla pedofilia (è stato il fotografo Gabriele Galimberti, no è stato il direttore creativo Demna-non-chiamarmi-col-mio-cognome, no è stata la stylist Lotta Volkova che non ha partecipato a questo progetto però è loro amica e ha un account Instagram di ispirazione satanista e su questo non ci sono dubbi, tanto che da qualche giorno l’ha chiuso, ma in rete circolano ancora screenshot che fa schifo perfino descrivere), è evidente che la moda abbia non solo un problema con la rappresentazione dell’infanzia, e che ce l’abbia non da oggi, ma che non le sia mai stata troppo chiara la differenza fra la provocazione artistica e lo spaccio di idiozie pruriginose a fini commerciali. La ricerca della coolness maledetta per intrigare il popolo verniciato di cultura della moda. Forse nemmeno le interessa praticare questa differenza e argomentarla, e con una buona dose di ragione, visto che quasi nessuno, nel mondo, la fa.

