Tendenza restaurazione nella moda. Arriva il recupero dei codici classici

L’ineffabile coppia Miuccia Prada – Patrizio Bertelli si appresta dunque a lasciare il timone. Un paio di anni e cederanno lo scettro, dopo aver rivoluzionato per trent’anni il sentire mondiale sulla moda. Capiamo. Capiamo anche la scelta – peraltro non confermata ufficialmente ma ormai data per certa – di voler facilitare il passaggio alla seconda generazione Bertelli-Prada affidando per un quinquennio la gestione del gruppo ad Andrea Guerra, ex Merloni Elettrodomestici, ex Luxottica, ex Eataly, attualmente a capo del settore hotellerie di Lvmh, insomma una solida scelta gestionale. Però, proprio per questo, ci piacerebbe dire a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli di tenere i nervi saldi ancora per un po’, di non lasciare, di mantenere la barra del loro pensiero dritta al centro, perché se la moda di oggi deve molto alla spinta culturale e politica del loro sentire e della loro impostazione (per verifica basta osservare una qualunque pubblicità degli Anni Novanta con quelle facce che invitano a comprare, inquinare e sporcare senza nemmeno porsi un senso di colpa e soprattutto senza mai aprire un libro o visitare una mostra), quella di oggi sembra ormai stretta, quasi schiacciata, fra le esigenze di fatturato e la spinta moralista del tribunale permanente e inappellabile dei social di cui l’account Diet Prada è la versione più modaiola e frustrata.

