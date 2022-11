Alessandro Michele lascia la direzione creativa di Gucci

Possiamo anche togliere i punti interrogativi alla notizia che forse, da un po’, era anche attesa. Alessandro Michele lascia dopo sette anni la direzione creativa di Gucci. L’annuncio ufficiale verrà dato fra poche ore, cioè a mercati chiusi. A Parigi, headquarter di Kering, si sta pensando “come dire la cosa”, fa sapere al Foglio un esponente rilevantissimo della multinazionale. Cioè, come raccontarla a una comunità modaiola, e a un’intera generazione di ventenni, ai quali per un lasso di tempo relativamente lungo (nella moda è tutto relativo), Michele è stato presentato come il genio capace di trasformare un marchio e di rivoluzionare la moda. E come, in effetti, è. Nessuno, negli ultimi due decenni almeno, è stato capace di imprimere una simile evoluzione alla cultura della moda e del vestire.

