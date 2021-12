Bianca Balti impegnata social: meglio tacere e far sognare, che parlare (e far dormire)

La modella è splendida come un impero non alla fine ma all’inizio della decadenza. E fa capire che è proprio il caso di leggere qualche libro in più, qualche cosa che porti oltre i consigli da partecipante ai programmi con gli amorazzi di Maria De Filippi

Bianca Balti, regina italiana della moda nel mondo, è sempre un incanto. Ma come tutte forse anche lei sente che il tempo passa e non si resta in auge per sempre... E se come scrive Leopardi moda e morte sono sorelle, sulle passerelle l’angoscia del tempus fugit è più spietata che altrove. Così la Bella di Lodi accantona la moda quando può, dilettandosi di moral coaching, svelando se stessa su Instagram, postando clippini motivazionali dedicati alle donne. Super ipnotica (sempre sarà), la modella alterna scintillanti lussuosi post con indosso vestiti-opere d’arte a una serie di video targata “A letto con Bianca”. Il titolo è un po’ losco, quasi azzeccato (gli sporcaccioni penseranno alla lingerie; le più maliziose vorranno prendere appunti?). Peccato cotanto titolo non rispecchi i temi, mosci e vani. Avvolta in felponi, tutoni e pigiamoni, la Balti raccoglie e restituisce i frutti del cimento intellettuale della sua vita.