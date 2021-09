Sempre cara mi fu la pelle

“I chose Bonaudo because he’s simply the best”, ci disse qualche mese fa Brett Johnson, stilista del lusso maschile, usando un’espressione che, data la giovanissima età, doveva aver sentito direttamente in casa, visto che il padre è Robert Johnson, il multimiliardario fondatore di BET (Black Entertainment Television) e massimo promotore della creatività afroamericana, cantanti compresi. Volendo capire perché uno stilista vantasse l’eccellenza dei propri fornitori, fatto non troppo comune in un mondo dove è solo il brand di vendita a essere messo in risalto e i produttori ridotti legalmente al silenzio, abbiamo cercato di capire come mai una conceria, dunque un produttore alla base della complessa piramide della moda, sia diventato un “ingredient brand” alla pari di quello che Intel è per la componentistica dei pc, diciamo un “Intel inside” di giacche e pantaloni in pelle, insomma a sua volta un marchio così rilevante da meritare la citazione orgogliosa.

