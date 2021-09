La folle corsa all'impatto zero

Qualche giorno fa, in un’intervista al supplemento di FT “The art of Fashion” in occasione del ventennale del suo brand eponimo, Stella McCartney raccontava di cercare da sempre di raggiungere l’impatto zero nel suo business, e di non averlo ancora raggiunto a causa del packaging a cui le regolamentazioni dei vari stati la costringono, lasciando cioè intendere di aver raggiunto il totale no impact su tutti i capi. Pur non avendo mai controllato che tipo di colle usi per le sue calzature in micelio a imitazione pelle, il già celebre Mylo coltivato dalla Bolt Threads di Emeryville, California, di cui sentimmo parlare per la prima volta in un convegno di Altagamma quasi cinque anni fa, la dichiarazione è suggestiva, abile ma ben poco reale in quanto, volendo dirla con i seguaci più estremi della già dimenticata Greta Thunberg, l’impatto zero totale e assoluto dell’attività industriale non è dato se non chiudendo qualsiasi attività e, per i pasionari del tema, smettendo anche noi stessi di respirare, visto che al contrario delle piante non rigeneriamo l’ambiente ma produciamo anidride carbonica in misura minore ma molto similare a quella della mandrie ruminanti che inquinano il pianeta più di ogni altra espressione di vita sulla Terra.

