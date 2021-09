Le nuche misteriose

Sembra emergere un’affinità specifica, una tendenza oggi piuttosto diffusa, tra moda italiana e mitologia del territorio. Saranno le “tradizioni”, le “artigianalità”, le tante specificità dei nostri distretti ma, se interpellati, i giovani stilisti non perdono occasione per rievocare i nonni contadini, il pranzo della domenica in campagna, le cicale, le galline, i vigneti, i campi con le balle di fieno. “La tovaglia che usava mia nonna”, racconta per esempio Federico Cina, “giovane designer della Romagna, ”è il segno attraverso cui “portare i valori della famiglia contadina nel mondo della moda, per creare qualcosa di poetico” (lo spiega, del resto, in un’intervista il cui titolo è un manifesto programmatico: “Territorio, famiglia, identità: i valori della nuova moda italiana”). Si ricorderà, ormai una decina d’anni fa, all’alba o quasi di questo sfrenato ritorno bucolico, un Pitti Uomo riconvertito a fattoria, con campi di grano, covoni di paglia e spaventapasseri in giacche di tweed. Oppure le ormai celebri collezioni “neorealiste” di Dolce & Gabbana, con l’omaggio al Visconti de “La terra trema” e i modelli “presi dalla strada”, cioè veri e autentici pescatori siciliani mandati in passerella, come usava nel cinema italiano del dopoguerra con gli attori non professionisti.

