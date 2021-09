Chic, ma non strategica. No al golden power per la moda

Il governo lascia fuori la moda dai settori strategici. Carreri (Lca): "C'è stato dibattito in aula, ma per ora resta fuori"

Il settore della moda non è soggetto al golden power, cioè ai superpoteri che il governo Draghi può esercitare per bloccare acquisizioni o operazioni societarie che coinvolgano soggetti esteri. I comparti che fino a poco tempo fa venivano definiti di “interesse nazionale” o di “rilevanza strategica” per il paese sono stati ribattezzati “critici” nell’ultimo decreto, che ha ulteriormente ampliato il perimetro dell’industria nazionale da “proteggere” da incursioni, scalate e vendite: difesa, sicurezza, infrastrutture, trasporti, comunicazioni, energia, assicurazioni e intermediazione finanziaria, ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico, pubblici servizi. Nei sottoinsiemi dei settori “critici” si trova di tutto: imprese dell’agroalimentare, della distribuzione d’acqua, della farmaceutica e del comparto medico e sanitario. Sono soggette al golden power anche le aziende informatiche, quelle che producono intelligenza artificiale, automazione industriale e tecnologie digitali. Stesso discorso per il settore dell’informazione: media audiovisivi, agenzie di stampa, radio, quotidiani e così via.