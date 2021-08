Vuoi più bene a Fendi o a me?

E ancora una volta c’entra la generazione Zeta, con i suoi comportamenti di acquisto e la sua “dieta mediatica”, come la definisce Vincenzo Cosenza, esperto di marketing dei beni di consumo, che in una recente ricerca ha dimostrato come i nativi digitali attribuiscano maggiore importanza ai contenuti prodotti dagli influencer rispetto a quelli dei mezzi di informazione. Dunque, non c’è da sorprendersi se alcuni grandi gruppi editoriali abbiano deciso di ridimensionare in modo drastico i prodotti cartacei anche quando sono riviste patinate di grande qualità e con una storia alle spalle. "Questi editori si stanno riposizionando su un nuovo target di lettori che non si appassiona ad articoli scritti e foto se non può interagire con gli autori o con i brand come fa sui social network", dice Daniele Chieffi, docente di comunicazione d’impresa all’Università Cattolica: "Non è un caso che l’editoria della moda sia la più colpita da questo cambiamento, che ha a che fare con la visione del mondo e con i valori degli utenti più giovani, generazione Zeta ma anche millennial e fino alla fascia dei quaranta. Questi utenti chiedono ai brand di essere coinvolti direttamente nei processi di comunicazione e agli stilisti in quelli di creazione. Dunque, la perdita di appeal del giornale cartaceo non è semplicemente un fenomeno di tipo tecnologico, ma culturale".

