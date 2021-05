Contraddizioni: sì alle borsette no alla Borsa

Alida Carcano è capo degli investimenti di Bg Valeur, boutique finanziaria che ha fondato nel 2009 a Lugano e di cui ha ceduto il controllo a Banca Generali due anni fa. È, in pratica, un gestore (questa professione non è ancora declinata al femminile) di risparmi, grandi, e piccoli, ed è una che si appassiona alle storie delle aziende. Ci entra dentro, per capire se valgono il portafoglio dei suoi clienti ma anche per catturare le nuove tendenze, e la moda è un suo pallino. Racconta che quando incontra una signora disposta a spendere cifre consistenti per borsette, scarpe e soprabiti griffati chiede sempre: «Se compri i capi d’abbigliamento di un’azienda che ti piace e ti dà fiducia, perché non compri anche le sue azioni?». Capita che si senta rispondere che di queste cose si occupa il marito. «Ma io insisto, perché mi piace l’idea di una donna che curi il suo aspetto ma che sia anche autonoma nelle decisioni di investimento e propensa ad accrescere i suoi risparmi scegliendo un settore in cui si può identificare come in nessun altro».

