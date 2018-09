Cibo mania

Come fare bella figura senza necessariamente sapere quel che si dice

Una volta era un’attività che si faceva due o tre volte al giorno, senza metterla giù troppo dura. Da qualche anno in qua sembra essere diventata l’attività principale a cui si debbano dedicare l’uomo e la donna civilizzati. E allora perché non sparare sentenze, come se la sapeste lunga?