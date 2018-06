· Al contrario della barba sono tornati di moda, ma solo presso alcune élite.

· Sono impegnativi da portare e non stanno bene a tutti.

· C’è una regola aurea per i baffi: devono essere meno estrosi di quelli di Salvador Dalì e più di quelli di Hitler.

· Sono roba da Carabinieri. Convenirne. Evitare di attribuirlo al fatto che sul pacchetto delle lamette c’è scritto “da barba”: usurata.

· Avere cominciato a raderseli da ragazzo, ben prima che spuntassero.

· Portare dei baffetti sottili convinti di assomigliare a Clark Gable, ma in realtà assomigliare a Spike, il fratello maggiore di Snoopy. Dolersene.

· Ci si accredita come colti cinefili ricordando come “Una notte sui tetti” (Love happy) sia il solo film dei fratelli Marx in cui Groucho compare con i suoi veri baffi.

· Possedere una copia rarissima del libro di Salvador Dalì sui suoi baffi. Chic.

· Avere scoperto l’esistenza di una tazza per baffi con una parte coperta che protegge i baffi dalla schiuma delle bevande. Smaniare per averla.

· Se si è un hipster rifuggere dall’imponente barba quadrata (troppo mainstream) a favore dei più esclusivi baffi a manubrio.

· Tom Selleck (Magnum P.I.) è probabilmente l’uomo che stava meglio con i baffi che si sia mai visto. Convenirne.

· Da bambino avere adorato i baffetti di Guy Williams nei panni di Zorro nei telefilm Disney. Essersi sempre chiesto come mai nessuno notasse la palese somiglianza con quelli di Don Diego De La Vega.

· Le poche volte che ci si è tagliata la barba averne approfittato per controllare come si sarebbe stati con i baffi. Ed essersi sempre fatti schifo. Rammaricarsene.

· Ad alcune donne piace il lieve solletichio che producono sul collo o sulla schiena nei momenti intimi. Aspettare che lo dicano esplicitamente, non fare affermazioni in questo senso che potrebbero essere tragicamente smentite.

· Chico Marx: “C’è un uomo qui fuori con dei grossi baffi neri.”

Groucho Marx: “Digli che ne ho già un paio.”

· Notare che negli anni il baffo è stato frequentato assiduamente da tutto l’arco costituzionale, sia di destra che di sinistra. Tanto per fare qualche nome: Occhetto, D’Alema, Almirante, Buontempo. La barba invece è sempre stata più un affare di sinistra.

· Ricordarsi di spiegare che il mistero della sorriso della Gioconda è stato svelato da Marcel Duchamp, il quale dopo averle applicato i baffi, alla base del quadro ha apposto le lettere L.H.O.O.Q*

*(Se si leggono in francese si ottiene un’omofonia con la frase “Ha caldo al culo.”)