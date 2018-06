• L’ultima frontiera dell’alimentazione fighetta.

• Era dai tempi della scoperta del sushi che non si mangiava nulla di così terribilmente alla moda. Convenirne.

• La rivincita di un’alimentazione autenticamente popolare a fronte delle fighetterie da chef pluristellati. Dirlo con accenti di risentimento di classe.

• Vendere cibo di strada con un’Ape Piaggio è un’attività umile e antica, ma se il venditore ha un master in Business Administration alla Bocconi, improvvisamente diventa fighissima e all’avanguardia.

• Ricordare che Emanuele Filiberto di Savoia ha venduto pasta fresca sulle strade della California con un food truck dal nome di Prince of Venice: apprezzare l’iniziativa, deplorare il nome trash.

• Spiegare agli sprovveduti che cosa sia il lampredotto. Attenzione a non confondere l’abomaso con uno degli altri prestomaci dei bovini. Non tentare nemmeno di ricordarseli tutti, tanto se ne dimentica sempre uno, come per i sette nani.

• Adorare lo street food (chic), disprezzare il finger food (cheap).

• Preferire la verace popolarità del pani câ meusa all’artificiosa diffusione del sushi all you can eat.

• Avere scoperto il fascino sottile del cibo di strada durante i vostri primi viaggi in Asia, moltissimi anni fa, quando Avventure nel mondo non era ancora la vendetta divina che è oggi.

• Evitare la definizione anglosassone “street food” a favore dell’autoctona “cibo di strada”, per liberarsi dell’indebita sudditanza culturale.

• Sostenere che l’unica vera pizza sia quella romana al taglio. Cercare la polemica con i napoletani.

• Adorare il ceviche peruviano (pesce marinato nel succo di limone con aggiunta di cipolla, peperoncino, sale e pepe). Non pronunciarlo mai due volte allo stesso modo.

• Disputare sulle origini dei falafel: Egitto, Israele o Palestina. Evitare i sovraccarichi ideologici.

• Lo splendore sociale è riuscire a mangiare durante uno dei vostri viaggi esotici una pietanza che i vostri amici non hanno ancora sentito nominare.

• L’esistenza del cibo di strada è la prova che la sinistra e la destra non sono la stessa cosa.

• Tirarsela in dotte spiegazioni sulla preparazione del Bhel Puri mangiato sulle spiagge di Mumbai. Evitare: rompe le balle.

• Dissertare sulla controversa sessualità degli arancini (o arancine) di riso in Sicilia.

• Evitare di riprodurre in casa pietanze esotiche gustate con piacere dall’altra parte del mondo: il risultato è inesorabilmente increscioso.

• (...) e io pensavo: “Ma che cazzo/tutti quelli che ritornan dalla Grecia/sono stati sopra un’isola deserta/tipo ci ho presente due chilometri di spiaggia vuota/col capanno e i pescatori/ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa/io mi chiedo quante cazzo di isolacce/deve averci questa merda di una Grecia (...) (“Rapput”, Claudio Bisio ed Elio e le storie tese)