La storia passò da Casalecchio.  Il trailer della discesa in campo del Cav.

Oltre centoventi negozi, venti ristoranti, quattromila parcheggi, e poi eventi speciali, feste, entertainment, ma anche “un impegno concreto per salvare il pianeta con le migliori tecniche e iniziative di solidarietà in fatto di rinnovabili e riciclo”. Lo “Shopville Gran Reno”, zona industriale Bologna-Casalecchio, si trova tra via Marylin Monroe e la rotonda Gilles Villeneuve. E forse già qui, in questa stramba combinazione, si poteva intuire qualcosa. C’era della predestinazione. A vederlo così è uno shopping mall come tanti, ma “il lavorio del tempo l’ha reso un elemento simbolico”, come diceva Pierre Nora, dovendo definire ciò che rende alcuni luoghi “lieux de mémoire” (e con buona pace del povero Marc Augé, anche un non-luogo come il centro commerciale può diventare un luogo della memoria). La memoria e la storia della Seconda Repubblica passano infatti da qui, dallo “Shopville Gran Reno”, splendida cornice del teaser-trailer della discesa in campo di Berlusconi. L’evento fondativo del berlusconismo politico, passato agli atti come il “proclama di Casalecchio”. Non c’era il partito, non c’era il programma, i “club Forza Italia” erano ancora un “progetto imprenditoriale”, ma col senno di poi a Casalecchio c’era già tutto. Fu inaugurando questo centro commerciale, alla fine di novembre del 1993, che Berlusconi lasciò intuire un suo intervento in prima persona nel complicato scenario politico scaturito da Mani pulite, spiegando che intanto, fosse stato a Roma per votare il sindaco, tra Fini e Rutelli avrebbe scelto “senza un secondo di esitazione” il primo (“perché è un esponente che ben rappresenta i valori del blocco moderato nei quali io credo”). Apriti cielo! In una sola mossa minacciare un ingresso in politica e sdoganare i fasci, il tutto a Bologna, dentro un nuovo ipermercato, nelle odiate “cattedrali del consumo”: l’algoritmo perfetto per far impazzire la sinistra.

