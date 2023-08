Amori e psiche. Le molte donne di Jung, padre della psicoanalisi

Le chiamavano con ironia le jungfrauen che in tedesco significa vergini, ma il gioco è naturalmente sulla combinazione di due parole: jung, che vuol dire giovane, e frauen che è il plurale di frau, donna. E dunque le donne di Jung, il fondatore della psicologia analitica, lo svizzero Carl Gustav, che di donne effettivamente intorno – e generalmente adoranti – ne ha sempre avute tante, soprattutto da vecchio. Pazienti, ex pazienti, terapeute formatesi con lui, segretarie, semplici ammiratrici. Oltre alla moglie, Emma Rauschenbach, e all’ispiratrice-amante di una vita Toni Wolff. Tutte intelligenti, brillanti, capaci di lasciare un segno nella storia della psicoanalisi attraverso l’impegno professionale e i libri scritti, anche grazie alla cura, l’incoraggiamento e l’aiuto dello stesso Jung, ma sempre all’ombra del Maestro, persino nel caso forse più famoso e indipendente, quello di Marie Louise von Franz, la grande studiosa della fiaba, non a caso mente della “Fondazione per la psicologia junghiana” e della rivista Jungiana. Le altre si chiamavano Barbara Hannah, cui dobbiamo la biografia Jung, his Life and Work e che – pur di 23 anni più anziana – fu la compagna di von Franz (su istigazione del comune pigmalione, naturalmente); Jolande Jacobi, fra i membri più attivi dell’Istituto C. G. Jung di Küsnacht; Liliane Frey-Rohn, che ha approfondito le differenze delle teorie sull’inconscio in Freud e in Jung; Rivkah Schärf Kluger, studiosa in senso junghiano della Bibbia; Olga Fröbe-Kapteyn, fondatrice dei “colloqui di Eranos” ad Ascona, sul lago Maggiore, dedicati – per ispirazione di Jung – al confronto fra pensiero orientale e pensiero occidentale; Aniela Jaffé, autrice come ghostwriter (ma per volere dello stesso Jung con nome in copertina) del libro più popolare del Maestro,

