L'Islanda non fa parte della Terra, qui le creature del mito sopravvivono

"Allacciate le cinture di sicurezza, abbiamo iniziato la discesa verso il Pianeta Islanda”. E’ questo l’annuncio che dovrebbe fare l’assistente di volo in prossimità dell’atterraggio a Reykjavik. Se avete intenzione di spingervi sin laggiù (o sin lassù…?), sappiate che nulla di ciò che vi aspetta, una volta sbarcati, è paragonabile a paesaggi terrestri. Vedrete montagne, nuvole, spiagge, promontori e cascate che possono definirsi tali solo da un punto di vista formale non avendo nulla a che fare con gli equivalenti sul pianeta Terra. E non fidatevi delle pur spettacolari immagini scattate da fotografi professionisti o dilettanti turisti, poiché nemmeno il più sofisticato obbiettivo fotografico potrà mai restituire l’assurda magnificenza di quei luoghi (tantomeno le parole, salvo inventarne di nuove, non esistono aggettivi adeguati nel nostro vocabolario…). I soli che potranno figurarsi l’Islanda senza visitarla sono i consumatori abituali di LSD o di peyote, familiari con quel genere di raffigurazione psichedelica. A tutti gli altri tocca acquistare un biglietto (la sola spesa low cost, il resto vi sembrerà assurdo tanto quanto i paesaggi galattici).



Da qualche tempo mi concedo il lusso di fare viaggi non convenzionali insieme a mio figlio Tano. Io e lui. Per non convenzionale intendo l’esplorazione di luoghi singolari, fuori dal comune, ma anche (e soprattutto) la partecipazione a eventi sensazionali che accadono in determinati luoghi del mondo. Lo scorso giugno abbiamo attraversato l’Andalusia infuocata per assistere alla rentrée del più grande torero di Spagna. Lo si attendeva da tre anni, e la corrida del 12 giugno, nella quale José Tomas ha affrontato quattro tori in solitaria è stato senz’altro un avvenimento eccezionale.

