Dai persiani a Putin: lo studio del dispotismo orientale allontana Mosca dall'Europa

Da una parte c’è il regime degli ayatollah in Iran che uccide ragazzine col velo messo male, uccide minorenni a decine nella repressione delle proteste, condanna a morte sportivi e artisti e madri di famiglia. Dall’altra la Russia di Putin che, a parte condurre una invasione con risvolti genocidari in Ucraina, manda in galera perfino la gente che dica parole proibite come “guerra” o “gay”. Contemporaneità degli eventi a parte, i due governi sono legati da una dichiarata solidarietà, col governo di Teheran che vende a quello di Mosca droni, ricevendone in cambio materiale antisommossa e specialisti in repressione. Ma c’è anche un legame più antico e profondo. Osservando la Persia degli Achemenidi, infatti, i filosofi greci all’origine del pensiero politico coniarono la definizione di “dispotismo orientale”. E osservando l’Unione sovietica di Stalin, Karl August Wittfogel scrisse quel saggio in cui spiegava che il “dispotismo orientale” era arrivato fino a quel punto.