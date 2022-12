Conversazioni tra amici che si sono incrociati Ucraina e Russia, dove ora c'è la guerra di Putin

All’inizio di marzo, dieci giorni dopo che Vladimir Putin aveva inviato il suo esercito in Ucraina per iniziare il massacro, ho ricevuto un messaggio su un’applicazione criptata dalla mia amica Inessa a Mosca. Ci conosciamo da quasi trent’anni, ma l’ultima volta che ci eravamo parlate era sette anni fa. A quel punto, Inessa e io sapevamo entrambe che la guerra lampo prevista da Putin era fallita: Kyiv non era caduta in tre giorni. Ma il massacro stava continuando. Era un momento storico che definirei raro, perché senza alcuna ambiguità: un’invasione non provocata, senza ragione. Guardavamo tutto in diretta streaming su internet. O meglio, io guardavo tutto. In Russia le informazioni erano censurate. Eppure era impossibile che Inessa, così colta e attenta, non avesse saputo o non sapesse. “Pensavo che la cosa peggiore della mia vita fosse già accaduta: la perdita dei miei genitori”, mi ha scritto Inessa. “Non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere….”. Poi un secondo messaggio: “Ho paura che in Russia stia per iniziare una guerra civile e poi, il terrore”.

