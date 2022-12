Botte e risposte tra due ambasciatori (americano e russo) sulla sicurezza

Lodz. Per Michael Carpenter, ambasciatore americano presso l’Osce, il vertice di Lodz è stato un successo: “La Russia ora è isolata nell'Osce, a parte Minsk nessuno ha difeso la sua barbarica guerra, Putin stato messo nell’angolo anche dai suoi alleati”, ha detto al Foglio. L’ex consigliere speciale di Biden sulla Russia è soddisfatto, e non lo nasconde, la sua linea di isolare Mosca in un’organizzazione in cui i russi hanno spesso fatto da padroni ha pagato. Per Washington dunque l’Osce non rischia di diventare inutile, “abbiamo trovato modo di aggirare il veto di Mosca, continueremo il nostro lavoro portando avanti progetti promossi da un gruppo di paesi affini troveremo il modo di rimanere a fianco di Kyiv”.

