Il potere delle storie e il lato oscuro dello storytelling

I professionisti l'arte lo usano per influenzare, convincere o dividere, talvolta anche per distruggere. Un libro dell'accademico inglese Jonathan Gottschall aiuta a riconoscere i meccanismi, i paradossi e le strorture dell'arte della narrazione. E come difendersi

Per Lev Tolstoj l’arte narrativa era uno degli strumenti dell’unione tra gli uomini e, perciò, del progresso; dunque dell’avanzare del genere umano verso la felicità. Un secolo dopo, Mark Zuckerberg ha intravisto nella sua invenzione qualcosa di simile. All’inizio Facebook era stato lanciato ignominiosamente come strumento per classificare la sensualità delle studentesse di Harvard, ma dopo pochi anni Zuckerberg iniziò a parlare del suo sito in termini utopici: tramite Facebook si potevano costruire ponti tra familiari e amici. L’umanità si ritrovava collegata in un’unica rete dove condividere storie, sentimenti, idee. Grazie a questa dinamica di reciprocità, i vecchi pregiudizi sarebbero caduti, sostituiti da una rinnovata armonia e la felicità si sarebbe diffusa senza interruzioni. Non è andata così.