Le ragioni del tonfo di Meta, dalla rincorsa fallita a TikTok agli attacchi di Apple

Qualcuno levi il visore della realtà virtuale a Mark Zuckerberg, ché la realtà effettiva sta cambiando in fretta e c’è bisogno di intervenire. Mercoledì scorso Meta, il gigante dei social che comprende Facebook, WhatsApp e Instagram tra le altre cose, ha presentato i risultati del terzo trimestre 2022: -4 per cento di entrate; utile netto che sprofonda del 52 per cento rispetto all’anno scorso. Risultato: in poche ore il titolo di Meta ha perso 65 miliardi di dollari di valore. A inizio febbraio, il titolo aveva già perso il 20 per cento a causa delle pessime notizie sul fronte del metaverso.