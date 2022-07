Ritratto italiano. La magia del Festival del Cinema di Venezia e la speranza della rinascita

Quante vicende che si intrecciano in questa monumentale e già imprescindibile storia del Festival di Venezia di Gian Piero Brunetta. Il Lido e la rivalità con Cannes, i film, i motoscafi, le star, le feste, la politica, gli scandali, i revival, le macchinazioni e gli intrighi per le nomine peggio che a Palazzo Chigi, e poi le risse cinefile e le giurie mitologiche: Moravia e Susan Sontag, Günther Grass e Erica Jong, o Mario Praz, Edgar Morin, Calvino e Peter Bogdanovich. Una galleria di immagini memorabili: Venezia ’67, in una piazza San Marco gremita di gente, Charlie Chaplin appollaiato su un palchetto illuminato si commuove alla proiezione di “Luci della ribalta”. Oppure Winston Churchill, applaudito come una star di Hollywood nell’edizione del ’51, la folla entusiasta che rompe i cordoni della polizia, lui rifiuta il sostegno di un braccio per salire le scale del Palazzo del cinema: “I’m still young”. E’ una storia che meritava di essere raccontata, passo dopo passo, edizione dopo edizione, in un’impresa in effetti mai tentata sinora.

