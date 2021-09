Travolti da "Scene da matrimonio", tra Jessica Chastain e Anna Tatangelo

Quando arrivò in Italia, lo sceneggiato svedese di Ingmar Bergman fu un successo inaspettato: avevamo scoperto un nuovo modo di trattare l’amore, la passione e le corna. Ora arriva anche il remake di Hbo

È il titolo di Bergman più saccheggiato, citato, plagiato. Ripreso alla lettera o evocato in una parabola ininterrotta di omaggi: inchieste sulla coppia, adattamenti teatrali dilettanteschi, raccolte di John Updike, parecchi film di Woody Allen e un memorabile programma di Davide Mengacci; quel “Scene da un matrimonio” che all’inizio degli anni Novanta anticipò tutti i “Boss delle cerimonie” a venire. Tra dialoghi e monologhi cattivissimi, Bergman radiografava la crisi esistenziale, la catastrofe di incomprensioni e infelicità della coppia in un “kammerspiel” gelido, minimalista, spietato. Mengacci la seguiva in tutti i passaggi, dal fidanzamento alla proposta di matrimonio. Eppure anche lì retroscena amari, dubbi atroci, ripensamenti fulminei (“una volta una sposa scappò con un delegato di produzione”, ricorda nel suo libro di memorie).