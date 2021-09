Eleonora Andreatta: "Con Netflix l'audiovisivo italiano diventa internazionale"

Dalla nuova sede a Roma alle opportunità per l'Italia del cinema: "La grande scommessa è rompere i soliti stereotipi con cui veniamo rappresentati", dice la responsabile serie tv della compagnia americana

“Netflix è una società che ha cambiato l’audiovisivo mondiale, prima negli Stati Uniti e poi in Europa”: Eleonora Andreatta, responsabile serie Tv per Netflix Italia racconta la storia della compagnia americana e le sue evoluzioni. Trasformazioni che hanno cambiato i prodotti, le modalità di fruizione e la cultura dell’intrattenimento. Anche in Italia, dove verrà aperta una sede nazionale.

A Roma, “la città dove vivono la maggior parte dei talenti, degli attori e dei registi. E’ il luogo dove viene prodotta la gran parte dell’audiovisivo italiano”, sottolinea Andreatta, spiegando come la natura di Netflix potrà portare il cinema e il settore dell’audiovisivo verso altre frontiere: “Il prodotto italiano, solo sporadicamente è internazionale, ma alcune serie riescono a varcare i confini. Con Netflix si ha la possibilità di essere distribuiti in 190 paesi. La grande scommessa è quella di portare un racconto che rompa gli stereotipi con cui di solito l’Italia viene rappresentata”.