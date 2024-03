Che credibilità ha la Ragioneria di stato nello scontro sul Superbonus

Al direttore - Appena poche ore dopo l’attentato al teatro moscovita è scattata sui social una gigantesca campagna propagandistica per attribuirne la paternità a Zelensky, Biden e Sunak. Come stanno reagendo, di fronte a questo scempio della logica architettato dal Cremlino, le associazioni del mondo religioso e sindacale, i partiti della sinistra d’antan, il movimento neopacifista di Conte, gli intellettuali e gli opinionisti della realpolitk (“in guerra non vince il giusto, ma il più forte”)? “Zitti e buoni”, come recita un brano dei Måneskin. Certo, non mancano quelli ciarlieri, per lo più noti volti televisivi coccolati da conduttori compiacenti o sacerdoti del dio auditel, che danno man forte a Putin sollevando interrogativi, seminando dubbi, formulando sottili ragionamenti sul “cui prodest” la carneficina per metterne in discussione la matrice jihadista. Siamo ormai un paese in cui, come diceva Ennio Flaiano, la verità non ha più alcun senso da quando la menzogna è così a buon mercato.

Michele Magno

“Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità” (Joseph Goebbels).

