Tra femministe anti Meloni e Queer for Palestine. Che manca?

Al direttore - L’appello alla ragione e alla salvaguardia delle conquiste delle donne, quello di Eugenia Roccella, va condiviso e rafforzato. Innanzitutto dalla chiarezza: le donne che manifestano in piazza l’8 marzo contro il patriarcato possono essere comprese, quelle che allo stesso tempo urlano “from the river to the sea”, vanno isolate e mandate a studiare la storia o perlomeno la cronaca. Di tutto abbiamo bisogno noi veterane del femminismo che farci sommergere da concetti e parole d’ordine contrari alla inflazionata inclusività, che portano diritti a un neo radicalismo del tutto inutile e privo di reali obiettivi. Woke e peggio ancora genderism si insinuano in un movimento femminile giovane attratto da facili stereotipi ma che va ascoltato, per capire. Comprensibile per principio ribellarsi al vecchio mondo e impegnarsi con fervore verso nuovi orizzonti. Ma il nemico non è il maschio (bianco) o chi sostiene “a man is a man, a woman a woman” (J. K. Rowling). Tanto meno scivolare (inconsapevolmente?) in quell’abisso dell’abiezione intellettuale che è l’antisemitismo dilagante.

Margherita Boniver

