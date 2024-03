Dopo i dossieraggi urge il ritorno delle guarentigie nell'agenda garantista del futuro

Al direttore - Donatella Di Cesare è impagabile. In un’intervista concessa (o richiesta?) al quotidiano la Stampa ha cercato di giustificare l’ingiustificabile, ovvero il suo post, rapidamente cancellato, per la scomparsa della “compagna Luna” (Barbara Balzerani). In estrema sintesi, la docente della Sapienza ci ha spiegato che occorrerebbe aprire un dibattito sugli Anni di piombo per capire e contestualizzare, ça va sans dire, le sue parole. Alla domanda sul perché avesse scelto di dare l’addio con “malinconia” alla brigatista, la professoressa che ripudia tutte le guerre ha risposto che aveva pensato alla “Malinconia di sinistra” di Walter Benjamin, uno dei suoi filosofi prediletti. Ma nel saggio apparso nel 1937, Benjamin ce l’aveva con gli intellettuali di sinistra tedeschi ed europei, depressi e melanconici, ridottisi a “creare, dal punto di vista politico, non partiti ma cricche”. La conclusione era senza appello: “Questo radicalismo di sinistra è proprio precisamente quell’atteggiamento a cui non corrisponde più nessuna azione politica”. A qualcuno dovrebbero fischiare le orecchie. In un libro pubblicato per la prima volta in Francia nel 2003, “Storia del mal di vivere. Dalla malinconia alla depressione”, lo storico Georges Minois si chiedeva se non fossimo di fronte “a una sorta di bivio fra l’idiozia e la depressione, fra un avvenire di imbecilli felici o di intellettuali depressi”. Ho l’impressione che in Italia, vent’anni dopo, quel dilemma non sia stato ancora sciolto.

Michele Magno

