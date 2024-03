Dall'asse franco-tedesco a quello franco-francese. Un Macron perfetto

Al direttore - Thomas Jefferson diceva che ogni uomo ha due patrie, la sua e la Francia. A distanza di secoli, quella frase ha ancora un significato profondo, quantomeno per noi europei: con tutti i suoi difetti, lo sciovinismo, l’ansia per la centralità perduta, il mal d’Africa, il protezionismo agricolo, la Francia resta l’essenza dell’Europa, il suo cuore politico e culturale. Non avremmo potuto dire le stesse cose, probabilmente, se all’Eliseo negli ultimi anni avesse abitato chi come Marine Le Pen pensa alla Francia solo come “patria dei francesi”, ma Emmanuel Macron vive la sua presidenza consapevole che la Francia è anche la seconda patria di tutti noi. Ne gode, gli conviene e se ne fa anche carico. La Francia ha rotto i tabù teutonici sul debito europeo e ha favorito la nascita del Next Generation Eu. La Francia reagisce ai rigurgiti reazionari dell’occidente e afferma il diritto costituzionale all’aborto nel 2024 e con esso la forza immutata della laicità della Repubblica. La Francia avverte la tentazione isolazionista americana ed evoca l’invio di soldati in Ucraina a supporto delle retroguardie di Kyiv, ricordando a noi tutti che è inevitabilmente Parigi la prima garanzia di sicurezza (e deterrenza nucleare) europea. Dall’asse franco-tedesco all’asse franco-francese.

Piercamillo Falasca

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE