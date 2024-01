Il partito unico anti concorrenza va oltre la maggioranza

Al direttore - Vorrei richiamare alla nostra attenzione il tema dell’assenza di una solida formazione storica nei curriculum vitae di politici e intellettuali connazionali. Un esempio in tal senso è dato dal modo in cui è stato affrontato, nel trentennio successivo al crollo della Prima Repubblica, il tentativo di ricostruire un credibile soggetto politico moderato quale fattore di una nuova e più avanzata stabilizzazione del sistema istituzionale e fautore di un riformismo possibile: l’approccio è stato astratto e politicistico, prevalentemente formulistico-nominalistico e iper-soggettivistico. Mai nessuno o solo alcuni – a mio parere – a chiedersi in termini storico-critici: cosa è stato il centro sistemico nella politica e nella società della Prima Repubblica? In quali forme e coalizioni di governo e intelaiature istituzionali largamente intese si è realizzato in quella fase? In quali modi e per quali traumi, endogeni ed esogeni alla politica, è poi crollato? Nel trentennio della Seconda Repubblica ha prevalso piuttosto la contrapposizione politica diretta tra i partiti e/o tra coalizioni bipolari spurie di partiti; al più, si è tentato di rispondere ai suddetti interrogativi ricorrendo a una pubblicistica memoriale, che resta pur sempre cosa distinta dalla comprensione storica circa le origini del presente che incalza. Si è affermata così una visione distorta dell’ultimo trentennio italiano, scambiato come fase causale generatrice di una Seconda Repubblica, mentre invece si presentava come effetto storico prolungato del crollo della Prima. Questa confusione interpretativa scaturisce dall’assenza di confidenzialità di politici e intellettuali con “la storia come pensiero e come azione” (titolo di un’opera di Benedetto Croce). Assenza che non è circoscritta solo a politici e intellettuali già affermati, ma riguarda anche il sistema di pedagogia nazionale (scuola e università) rivolto ai giovani, che resta il fulcro del presente e del futuro del paese. Dobbiamo ritornare al più presto a una rinnovata familiarità con la storia, universale e nazionale, per una visione unitaria e d’insieme della nostra Repubblica e dell’Italia.

Alberto Bianchi

