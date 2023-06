Perché Schlein non ha detto una parola su Bonaccini commissario

Al direttore - Ma come fanno gli elettori di destra a non dire nulla sulla scelta di Figliuolo, l’uomo scelto da Draghi per i vaccini durante la pandemia, per la gestione dell’emergenza dell’Emilia-Romagna? Mi sono persa qualcosa?

Maria Assoni

